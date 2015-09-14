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مصدر بـ"صحة" السويس: التحليلات كشفت تعاطى 5 مرشحين للكحليات والمخدرات

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مصدر بـ"صحة" السويس: التحليلات كشفت تعاطى 5 مرشحين للكحليات والمخدرات مصدر بـ"صحة" السويس: التحليلات كشفت تعاطى 5 مرشحين للكحليات والمخدرات
كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة بالسويس، أنهم تلقوا أمس الأحد، نتائج العينات الطبية للمرشحين المتقدمين لمجلس النواب، وأظهرت وجود عينتان إيجابيتان تتعاطى الكحليات والمخدرات، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية لعينات المرشحين إلى 5 أشخاص بعد كشف 3 حالات إيجابية أمس الأول السبت.

أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم أرسلوا نتائج العينات بالمعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة، لإعادة تحليلها مرة أخرى قبل إعلان نتائجها وتسليمها للمرشحين المتقدمين.

كانت مديرية الصحة قد سلمت حتى ظهر أمس 53 نتيجة كشف طبى للمرشحين من أصل 71 مرشحًا قام بإجراء الكشف الطبى.

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