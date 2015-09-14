"السياحة": الفوج المكسيكى تواجد بمنطقة محظورة واستخدم سيارات غير مرخصة

>أعربت وزارة السياحة عن أسفها الشديد نتيجة حادث السياح المكسيكيين، الذى وقع الليلة، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين فى منطقة الواحات بالصحراء الغربية، وذلك عن طريق الخطأ أثناء مطاردة قوات الأمن لمجموعة من الإرهابيين فى هذه المنطقة المحظور التواجد فيها.

وأكدت رشا العزايزى المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة، أن المعلومات الأولية من مكاتب وزارة السياحة، وهيئتها تشير إلى تواجد المجموعة السياحية المكسيكية فى مكان محظور التواجد فيه وممنوع دخوله، موضحة أن السيارات التى استخدمها الفوج السياحى ليست مرخصة، ولم تحصل على التصاريح اللازمة للخروج فى "رحلة سفارى"، كما لم يبلغ بأية إخطارات بشأن الرحلة أو مسارها .

وأضافت أن وزارة السياحة شكلت غرفة عمليات على أعلى مستوى لمتابعة الحادث المؤسف وآثاره بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد، كما فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الحادث بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات التحقيق الرسمية .

وأشارت العزايزى إلى أن وزير السياحة فى حكومة تسيير الأعمال خالد رامى، يتابع الحادث لحظة بلحظة، وقام على الفور بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة للمتابعة مع الجهات المعنية، وتوعد بتوقيع أقصى العقوبة على الشركة التى تسببت فى وقوع هذا الحادث المؤسف .

>وتقدم وزير السياحة والعاملين فى الوزارة بخالص التعازى لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ووجه تعليماته للعاملين بالوزارة بالتنسيق مع السفارة المكسيكية بالقاهرة من أجل تقديم أى مساعدة وتيسير أية مطالب خاصة بضحايا ومصابى الحادث أو ذويهم .

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت أن قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، أثناء ملاحقتها لبعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية الليلة، تعاملت بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعى تبين أنها خاصة لفوج سياحى مكسيكى الجنسية تواجد بذات المنطقة المحظور التواجد فيها .

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