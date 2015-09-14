فؤاد بدراوى: "البدوى" تعامل مع خلافنا فى "الوفد" وكأنه "خناقة فى حارة"

قال فؤاد بدراوى القيادى بتيار إصلاح الوفد إن "عددا لا بأس به" من مرشحى التيار سيخوضون الانتخابات فى عدد من المحافظات أبرازها دمياط والأقصر والدقلهية، مشيرًا إلى أن التيار لن يعلن عن العدد النهائى فى الوقت الراهن.

وتطرق بدراوى خلال تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أزمة الوفد قائلا: "ليس لدينا مشكلة مع حزب الوفد ولا نسعى إلى تمزيقه، لافتا إلى أن الحزب أكبر من أن يمزق، وأن التيار كان متحمسًا للحوار والإصلاح الذى كان آخره مع المستشار بهاء أبو شقة، الذى اعتذر عن اللقاء الثانى لانشغاله بحد القضايا وكذلك فعل سفير نور الدين الذى،لم يلتزم بالموعد ولم يعتذر على حد قوله.

وأشار القيادى بتيار اصلاح الوفد إلى حديث الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب عن المصالحة، قائلا: "تعامل مع الخلاف على أنه خناقة فى حارة، لافتا إلى أن حديثه عن عودة المفصولين عن الوفد من 97 غير منطقى لأن الحزب كان قد جمد نشاطه فى تلك الفترة

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