أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"صحة القاهرة": تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات بالعاصمة لخدمة المواطنين

Google+ Print
"صحة القاهرة": تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات بالعاصمة لخدمة المواطنين "صحة القاهرة": تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات بالعاصمة لخدمة المواطنين
أكد الدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الشئون الصحية التابعة لمحافظة القاهرة، أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أكثر من 7 مستشفيات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث يتم استكمال أعمال التطوير بالمستشفيات التى تتطلب رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها وأبرزها مستشفى حميات العباسية ومستشفى الصدر ومستشفى المنيرة العام ومستشفيات الخليفة ودار السلام والشيخ زايد والقاهرة الجديدة و15 مايو بحلوان.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة ستشمل تجديد البنية التحتية والمبانى الإنشائية وصيانتها دوريًا فى بعض المستشفيات التى تحتاج حالتها للإحلال، وكذلك تزويدها بالتجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية الضرورية بجميع الأقسام والعيادات والطوارئ.

وأوضح الدكتور حسام الخطيب، أنه سيتم توريد أحدث أجهزة الإشاعات بأنواعها ومعدات معامل التحاليل ووحدات معالجة النفايات، مع متابعة توفير كل القوى البشرية والأطباء المدربة بجميع التخصصات، خاصة النادرة منها بعد حصرها ورصدها بالتعاون مع كليات الطب بالجامعات، كما سيتم التشديد على النظافة العامة داخل وخارج المستشفيات بهدف تقديم أفضل خدمة صحية ورعاية طبية للمواطنين والتى كفلها لهم الدستور.


>بالصور.. محافظة القاهرة تطرح 5 مشروعات كبرى لمواجهة اختناقات المرور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365