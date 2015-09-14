"صحة القاهرة": تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات بالعاصمة لخدمة المواطنين

أكد الدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الشئون الصحية التابعة لمحافظة القاهرة، أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أكثر من 7 مستشفيات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث يتم استكمال أعمال التطوير بالمستشفيات التى تتطلب رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها وأبرزها مستشفى حميات العباسية ومستشفى الصدر ومستشفى المنيرة العام ومستشفيات الخليفة ودار السلام والشيخ زايد والقاهرة الجديدة و15 مايو بحلوان.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة ستشمل تجديد البنية التحتية والمبانى الإنشائية وصيانتها دوريًا فى بعض المستشفيات التى تحتاج حالتها للإحلال، وكذلك تزويدها بالتجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية الضرورية بجميع الأقسام والعيادات والطوارئ.

وأوضح الدكتور حسام الخطيب، أنه سيتم توريد أحدث أجهزة الإشاعات بأنواعها ومعدات معامل التحاليل ووحدات معالجة النفايات، مع متابعة توفير كل القوى البشرية والأطباء المدربة بجميع التخصصات، خاصة النادرة منها بعد حصرها ورصدها بالتعاون مع كليات الطب بالجامعات، كما سيتم التشديد على النظافة العامة داخل وخارج المستشفيات بهدف تقديم أفضل خدمة صحية ورعاية طبية للمواطنين والتى كفلها لهم الدستور.

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