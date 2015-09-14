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جامعة عين شمس تُحيل معيدًا للتحقيق لعمله بمراكز للدروس الخصوصية

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جامعة عين شمس تُحيل معيدًا للتحقيق لعمله بمراكز للدروس الخصوصية جامعة عين شمس تُحيل معيدًا للتحقيق لعمله بمراكز للدروس الخصوصية
قررت جامعة عين شمس إحالة معيد بقسم الفلسفة بكلية الآداب إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين، بعد التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية، وذلك على خلفية شكوى تم تقديمها من مركز حقوقى ضد المعيد تتهمه بمخالفة قانون تنظيم الجامعات وإعطاء محاضرات فى مراكز الدروس الخصوصية واستغلال وظيفته بالكلية بإنشاء علاقات عاطفية، وذلك على حسب الشكوى المقدمة.

ومن جانبه قال الدكتور على عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم إجراء التحقيق مع المعيد ويدعى "ا.م"، بمعرفة الشئون القانونية وانتهى التحقيق بإحالته إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة، الذى سيباشر التحقيق معه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ضوء التحقيقات التى تمت بمعرفة الشئون القانونية اعترف بأنه كان يعطى دروسًا فى التنمية البشرية بدون مقابل، وبمواجهته بالنشرات أقر إعطاءه دروسًا فى الفلسفة، نافيًا إقامته علاقات عاطفية واستغلال وظيفته، مؤكدًا أنه بناءً على تلك التحقيقات تم إحالته إلى مجلس تأديب، الذى سيباشر التحقيق معه خلال الأيام المقبلة.

وكانت المؤسسة القومية لحقوق الإنسان ممثل عنها عادل حسنين عضو لجنة تقصى الحقائق بالمؤسسة، قد تقدمت بشكوى لرئيس جامعة عين شمس ضد "ا. م" المعيد بقسم الفلسفة بكلية الآداب بالجامعة، وذلك لمخالفته القانون وقيامه بالتدريس بعدد من مراكز الدروس الخصوصية متخفيا فى اسم "إسلام المصرى".

وجاء فى الشكوى المقدمه ضد المعيد بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه قام بالتدريس فى مركز سان جوزيف بالزيتون فى علم النفس، وعدد من المراكز التعليمية بمنطقة حلمية الزيتون تحت اسم مستعار، فضلاً عن أنه قام بطباعة ونشر وتوزيع مذكرات خاصة بمادة الفلسفة للصف الأول والثالث الثانوى.


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