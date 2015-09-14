الرئيس المكسيكى يدين "حادث الواحات" ويطالب الحكومة المصرية بالتحقيق

أدان الرئيس المكسيكى انريكى بينا نييتو، صباح اليوم الاثنين، مقتل اثنين من السائحين المكسيكيين بطريق الخطأ، أثناء مطاردة قوات الأمن، أمس الأحد، لعناصر إرهابية بالواحات فى الصحراء الغربية.

وقال نييتو، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "المكسيك تدين هذه الأعمال ضد مواطنينا، وتطالب الحكومة المصرية إجراء تحقيق شامل فى ما حدث".

كان بيان لوزارة الداخلية، أكد أنه أثناء قيام قوات مشتركة بين الجيش والشرطة بملاحقة العناصر الإرهابية بصحراء الواحات، تم التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى كانت موجودة فى المنطقة المحظورة، تبين أنها تقل فوجًا سياحيًا "مكسيكى الجنسية".

وأضافت الوزارة، أن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 10 من المكسيكيين والمصريين، وتم نقلهم للمستشفى.

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