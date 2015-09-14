بالأسماء.. 41 مرشحا للانتخابات بمطروح منهم 22 بالدائرة الأولى و19 بالثانية

ارتفع عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية، على مقاعد دائرتى محافظة مطروح، مع غلق باب الترشح يوم السبت الماضى، إلى 41 مرشحا منهم 22 على مقعدى الدائرة الأولى و19 على مقعدى الدائرة الثانية، حيث تقدم فى آخر يوم قبل غلق باب تلق طلبات الترشح 3 مرشحين للجنة تلقى الطلبات بمحكمة مطروح الابتدائية.

ومن هؤلاء المرشحين 3 عن حزب النور منهم مرشح بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية ومرشح فردى عن حزب الغد بالدائرة الثانية ومرشح فردى عن حزب الجبهة بالدائرة الثانية، كما ترشحت 3 سيدات بالدائرة الأولى، بينما خلت قائمة المرشحين عن الدائرة الثانية من السيدات.

وضمت قائمة طلبات الترشح بالدائرة الأولى، التى تضم مراكز مرسى مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم 22 مرشحا، وهم صالح سلطان حسن - رمز ساعة اليد، وجاد المولى عبد اللطيف عبد المالك وشهرته عبد الله عبد اللطيف - رمز الصقر، وعبد الخالق عبد السميع سنوسى - رمز الأسد، وعلى نصيب عبد الكريم وشهرته عادل القطعانى - رمز الديك، وياسر لطفى سالم درويش وشهرته ياسر لطفى غنيم - رمز الغزالة، ورافع صالح هاشم - رمز قطرة المياه، وخميس سليمان عبد القادر وشهرته خميس أبو قدورة -رمز عنقود العنب، ورافع حميدة يونس وشهرته رافع أبو دولات - رمز السفينة، وسليمان فضل عبد الرحيم وشهرته سليمان فضل العميرى - رمز الكف، وعماد عبد الحليم صالح وشهرته عماد بشير - رمز الشمعة، ومحمود يوسف حمودة - رمز الحصان، ورسمية عبد الحافظ محمد - رمز الفيل، وفوزى مصيبع أبو زريبة وشهرته مهدى العمدة - رمز التمساح، وأحمد توفيق إمبابى - رمز الأتوبيس، وزينب إبراهيم عبد الله عثمان وشهرتها زينب السنينى - رمز حقية اليد، وعيسى مسعود عبد الرحمن مسعود وشهرته عيسى مسعود البس - رمز بندقية الصيد، ومهدى عبده مهدى خميس - مستقل، وسالم عوض سعد السمالوسى - حزب النور، وعبد الفتاح فرحات مسعود حميدة، ومخلص هارون سيف ذكرى، ونوارة مصفى صافى هارون، وأحمد جودة عبد الحميد، وعبد الحليم عمر عبد الحميد وشهرته عبد الحليم بو الحنفة عن حزب المؤتمر.

وترشح بالدائرة الثانية التى تضم مراكز الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 19 مرشحاً، وهم رزق جالى نصر الله - رمز الغزالة، وعبد الرحمن راضى أبو شليف وشهرته حويج راضى - رمز الطيارة، ورزق شعبان فرج وشهرته رزق عَفَش - رمز السفينة، وحسن نصر الله محمد - رمز الصقر، وعمران فتحى كيلانى - رمز الأسد، وصلاح الدين عياد جمعة - رمز ساعة يد، وأحمد رضوان فهمى وشهرته أحمد رضوان الصعيدى - رمز المدفع، ومختار جبريل على وشهرته مختار أبوطاقة - رمز غصن الزيتون، ونصار سنوسى مطرى - رمز الحصان، وأحمد عاطف عثمان المراغيو عبد الحكيم عوض محمود أمبيوه وشهرته حكيم بو الحمر - رمز التمساح، وصالح فايز محارب جمعة وشهرته صالح فايز القاسمى - رمز بندقية صيد، وهانى سعد حسين أبو قاوى - مستقل، وخميس ناصف عبد الحميد عياد وشهرته خميس الفردى - حزب الغد، و فوزى مفتاح مسلم السيوى - مستقل، وحمدى حفيظ محمد، ويعقوب على أحمد وشهرته يعقوب البيه، ومجدى سعد رحومه، ورفعت جمعة مرتاح مكايد.

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سليمان فضل العميرى



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حسن نصر الله القاسمى



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عبد الخالق السنوسى



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خميس ناصف الفردى



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رسمية عبد الحافظ



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سالم عوض سعد السمالوسى



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عبد الرحمن بوراضى القاسمى وشهرته حويج راضى أبو قطيفة



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على نصيب عبد الكريم القطعانى



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فوزى مصيبع أبو زريبة وشهرته مهدى العمدة



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محمود يوسف



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مهدى عبده خميس عبده



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وصالح فايز محارب جمعة



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صلاح عياد جمعة أبو أحمد



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رزق جالى نصر الله



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عبد الحليم عبد ربه أبو الحنفة