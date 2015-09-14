اليوم.. سفير رواندا يزور مدينة العاشر ويلتقى أعضاء "المستثمرين"

أكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن سفيرة دولة رواندا سيزور مدينة العاشر من رمضان اليوم الاثنين، ومعه الملحق التجارى وسيلتقى أعضاء جمعية المستثمرين، مؤكدا أن الجمعية تدرس فرص الاستثمار والتبادل التجارى المشترك مع أفريقيا، استكمالا للدور الذى تقوم به جمعية المستثمرين لفتح علاقات استثمارية وتجارية مع الدول الأفريقية.

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه نحو أفريقيا لن يقتصر على التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى فحسب وإنما سيمتد للنواحى العلمية والثقافية أيضًا، حيث إن السوق الأفريقى يعد هدفًا فى المرحلة المقبلة لما يمثله من سوق كبير، فالمدينة تشكل أهمية اقتصادية كبرى فى الاستثمار بشكل عام فى مصر ويخرج منها ثلثا الصادرات المصرية، كما أن بها استثمارات ضخمة، مضيفًا أن الشركات المصرية تدرس التوسع فى الصادرات للسوق الأفريقية، بعدما تعرضت له الأسواق التصديرية فى كل من ليبيا واليمن والعراق، والسوق الأفريقى قادر على استيعاب الصادرات المصرية، خاصة أنها تتمتع بجودة عالية.

جدير بالذكر أن جمعية مستثمرى العاشر كانت قدمت الدعوة إلى 35 سفيرًا أفريقيًا من أجل حضور مؤتمر مشترك فى مصر، من أجل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى فى كل القطاعات الصناعية، وتم استقبال 30 سفيرًا من سفراء الدول الأفريقية، كما قدمت الجامعة البريطانية نحو 50 منحة دراسية لدول أفريقيا، بالإضافة إلى دعوة رئيس جمهورية أوغندا لمنحة الدكتوراة الفخرية.