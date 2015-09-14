أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. سفير رواندا يزور مدينة العاشر ويلتقى أعضاء "المستثمرين"

Google+ Print
اليوم.. سفير رواندا يزور مدينة العاشر ويلتقى أعضاء "المستثمرين" اليوم.. سفير رواندا يزور مدينة العاشر ويلتقى أعضاء "المستثمرين"
أكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن سفيرة دولة رواندا سيزور مدينة العاشر من رمضان اليوم الاثنين، ومعه الملحق التجارى وسيلتقى أعضاء جمعية المستثمرين، مؤكدا أن الجمعية تدرس فرص الاستثمار والتبادل التجارى المشترك مع أفريقيا، استكمالا للدور الذى تقوم به جمعية المستثمرين لفتح علاقات استثمارية وتجارية مع الدول الأفريقية.

وأضاف هلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه نحو أفريقيا لن يقتصر على التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى فحسب وإنما سيمتد للنواحى العلمية والثقافية أيضًا، حيث إن السوق الأفريقى يعد هدفًا فى المرحلة المقبلة لما يمثله من سوق كبير، فالمدينة تشكل أهمية اقتصادية كبرى فى الاستثمار بشكل عام فى ويخرج منها ثلثا الصادرات المصرية، كما أن بها استثمارات ضخمة، مضيفًا أن الشركات المصرية تدرس التوسع فى الصادرات للسوق الأفريقية، بعدما تعرضت له الأسواق التصديرية فى كل من ليبيا واليمن والعراق، والسوق الأفريقى قادر على استيعاب الصادرات المصرية، خاصة أنها تتمتع بجودة عالية.

جدير بالذكر أن جمعية مستثمرى العاشر كانت قدمت الدعوة إلى 35 سفيرًا أفريقيًا من أجل حضور مؤتمر مشترك فى مصر، من أجل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى فى كل القطاعات الصناعية، وتم استقبال 30 سفيرًا من سفراء الدول الأفريقية، كما قدمت الجامعة البريطانية نحو 50 منحة دراسية لدول أفريقيا، بالإضافة إلى دعوة رئيس جمهورية أوغندا لمنحة الدكتوراة الفخرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني