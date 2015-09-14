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بالأسماء.. 33 مرشحا للبرلمان بمركز طنطا بينهم 6 نواب سابقين وسيدة ومذيع

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بالأسماء.. 33 مرشحا للبرلمان بمركز طنطا بينهم 6 نواب سابقين وسيدة ومذيع بالأسماء.. 33 مرشحا للبرلمان بمركز طنطا بينهم 6 نواب سابقين وسيدة ومذيع
ينشر "اليوم السابع" أسماء المرشحين المحتملين لانتخابات البرلمان فى دائرة مركز طنطا، والذين يتنافسون على 3 مقاعد بالدائرة والبالغ عددهم 33 مرشحا بينهم 6 نواب سابقين وسيدة.

والأسماء هى "على محمد على عز نجل البرلمانى الأسبق عضو مجلس الشورى محمد عز - حزب مستقبل وطن، إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل فراج - مستقل، أحمد محمد أحمد القدح عضو مجلس شورى سابق - حزب حماة الوطن، أحمد عبد ربه البرعى إبراهيم - حزب المصريين الأحرار، الدكتور عبد المنعم إبراهيم إبراهيم شهاب عضو مجلس محلى المحافظة الأسبق ومدير عام بالتأمين الصحى - مستقل، عبد الفتاح إبراهيم عبد الكريم عضو مجلس شعب سابق - مستقل، فتحى حامد عبد الحليم سرحان - الحزب المصرى، طارق الشناوى على هلال - حزب النور، سعيد المحمدى أبو ليلة - حزب المحافظين، عماد الدين عبد الحليم سيد أحمد البلتاجى - مستقل، مجدى ياسين عبد العال سرحان - حزب حماه الوطن، سمير محمد إبراهيم الخولى - مستقل، سامية عبد الله فتوح عبد الله - مستقل، حسام السيد الدسوقي حمودة - حزب السلام الديمقراطى، الدسوقى السيد الشناوى غانم - مستقل، متولى محمد متولى قلقيلة - مستقل، على عيد على حدرة - مستقل، ياسر لطفى نصر حوام - مستقل، نبيل محمد محمد يونس - تحالف العدالة، صفوت عبد المجيد محمود الجبالى - مستقل، مصطفى عبد الرؤوف محمود النويهى نائب سابق عن حزب الوفد - مستقل، أحمد محمد عبد الجليل حمد - مستقل، أحمد النبوى أبو اليزيد الخطيب - مستقل، عيد محمد قطب القلشى نائب سابق - مستقل، سامى عيد الحسينى عيد قنديل مذيع بإذاعة وسط الدلتا - حزب الحركة الوطنية، ممدوح عبد الغفار السيد عوض - مستقل، إبراهيم إبراهيم علي عتمان - مستقل، مصطفى محمد إبراهيم نور الدين عضو مجلس محلى محافظة سابق - مستقل، محمد السيد أبو جبل - حزب المحافظين، مأمور إسماعيل أحمد عتمان عضو مجلس شعب سابق - الوفد، عبد الغنى إسماعيل سعد السنيطى - حزب الحركة الوطنية، عبد الفتاح عبد الفتاح سيد أحمد خضرة - حزب الحديثة، إيهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل نائب سابق - حزب المصريين الأحرار.

بالأسماء..41 مرشحا للانتخابات بدائرة بندر طنطا بينهم 5 سيدات وضابطا شرطة

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