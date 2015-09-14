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عمر الشريف فى المعرض الصيفى للكتاب بمكتبة الإسكندرية

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عمر الشريف فى المعرض الصيفى للكتاب بمكتبة الإسكندرية عمر الشريف فى المعرض الصيفى للكتاب بمكتبة الإسكندرية
يقام فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بمعرض الكتاب الصيفى المقام بمكتبة الإسكندرية حفل توقيع كتاب "عمر الشريف.. بطل أيامنا الحلوة"؛ تأليف الكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح. ويدير الندوة الكاتب الصحفى حسام عبد القادر.

والكتاب من إصدار دار العربية للنشر والتوزيع ويتناول سردا تحليليا لسيرة الفنان الكبير يكشف عن جذوره العائلية والاجتماعية وكيف أثرت فى تكوينه الفنى، وعلاقته بأمه التى كانت لها النصيب الأكبر فى تشكيل حياته، وكذلك علاقته بالفنانة فاتن حمامة وانطلاقه إلى عالم النجومية فى مصر والعالم العربى ومنه إلى فضاء العالمية، كما يحكى الكتاب عن مشوار غربته والشواهد الأسطورية التى أحاطت به، علاقته بالنساء والقمار والسينما.

ويطرح الكتاب العديد من الأسئلة الساخنة التى تزيل جانبا كبيرا من الغموض حول شخصية النجم الذى رفع اسم مصر فى السينما العالمية ومحافلها خلال مسار طويل من التحدّيات، وذلك فى تسعة فصول ترسم بورتريها لشخصية عمر الشريف الإنسان والفنان وتحتوى على الكثير من التفاصيل والمعلومات عنه وعلى خلفية زمنه، الذى بدأ فيه مشواره الفنى وحتى اللحظات الأخيرة فى حياته قبل الرحيل.

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مصر 365

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