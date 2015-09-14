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السعودية تعلن مقتل 5 من القوات المسلحة بنيران من الجانب اليمنى

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السعودية تعلن مقتل 5 من القوات المسلحة بنيران من الجانب اليمنى السعودية تعلن مقتل 5 من القوات المسلحة بنيران من الجانب اليمنى
أعلنت القوات المسلحة مقتل خمسة من الجنود نتيجة قيام "المعتدين" من الجانب اليمنى، وعادة ما يكونوا من "الميليشيات الحوثية" أو من أنصار "المخلوع" على عبد الله صالح، بإطلاق النار على الحدود فى منطقة نجران جنوب غربى المملكة.

وقالت قيادة القوات المشتركة فى بيان لها مساء أمس أن كلا من وكيل الرقيب فهد عبدالله القحطانى من منسوبى القوات البرية والعريف محمد جبران القحطانى والجندى أول يحى غليص الحدرى والجندى سالم عوض القحطانى والجندى على محمد القحطانى من منسوبى حرس الحدود استشهدوا أثناء أدائهم الواجب حماية لحدود الوطن من "المتمردين المعتدين" على الحد الجنوبى بقطاع نجران.

ولم يشر البيان إلى مصدر النيران، علما بأن المناطق السعودية الحدودية مع اليمن تعرضت فى الأشهر الماضية لقصف من قبل الميليشيات الحوثية المتمردة وقوات صالح.

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مصر 365

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