مقتل وإصابة 16 داعشيا بمختلف قطاعات العمليات بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة مساء الأحد مقتل وجرح اكثر من 16 داعشيا بينهم قياديون وتدمير عدد من اوكار الدواعش والإستيلاء على أسلحة ومعدات فى مختلف قطاعات العمليات .

ونقلت وكالة انباء الاعلام العراقى "واع" عن بيان أصدرته اليوم قيادة العمليات المشتركة العراقية القول إن القطاعات الأمنية تواصل عملياتها فى مختلف قطاعات العمليات حيث أسفرت العمليات فى قطاع الأنبار عن مقتل اربعة ارهابيين وتدمير مقر لتنظيم داعش الإرهابى وقتل قياديين اثنين من التنظيم بمنطقة البوعيثة، وتدمير مركبتين مفخختين ومركبة تحمل مدفعا رشاشا وقتل قيادى داعشى متخصص بتفخيخ المنازل فى منطقة حصيبة الشرقية، وقتل عدد من الإرهابيين وجرح اخرين فى منطقة اليتامى بعامرية الفلوجة وتدمير منصة صواريخ ومركبة تحمل رشاشا، وقتل ستة ارهابيين وتدمير مخبأين بضربة جوية فى المحور الجنوبى الشرقى.

وتابع البيان ان جهاز مكافحة الارهاب فجر خمس مركبات مفخخة قبل وصولها إلى " قطاعاتنا وقتل تسع ارهابيين فى منطقة البوجوارى ومركز قضاء بيجى".