وزراء الخارجية العرب يعرب عن قلقه من تدخلات إيران فى الشأن الداخلى للبحرين

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى عن قلقه البالغ من استمرار التدخلات الإيرانية فى الشأن الداخلى لمملكة البحرين ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها سواء من خلال ايواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض والعنف وتوفير غطاء إعلامى لهذا الغرض أو من التصريحات التى تصدر بين فترة وأخرى عن كبار المسئولين الإيرانيين والتى تشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.

وشدد المجلس فى ختام اجتماعه على أن سياسة إيران القائمة على التدخل فى شؤون مملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة تحمل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الاقليمى والدولى بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة فى مخالفة للقوانين المعمول بها فى التعامل بين الدول وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها.

>