لو بتحلمى بالأمومة.. التوت والموز والبطيخ والبرتقال لزيادة خصوبتك

حلم الإنجاب والأمومة يراود الكثير من النساء، وتصبح أى مشكلة تهدد تحقيق هذا الحلم من أكبر المشكلات التى تواجهها الكثيرات، ومنها مشكلة نقص الخصوبة.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: ما هى الأطعمة التى تساعد على زيادة نسبة الخصوبة لدى السيدات؟.. وفى هذا السياق تجيب الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأطعمة التى تزيد خصوبة المرأة وتزيد من فرصة الإنجاب لديها.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الأطعمة المهمة التى تساعد على زيادة نسبة الخصوبة لدى السيدات، ومنها:

>1- الأطعمة الغنية بفيتامين أ، تقوى صحة الرحم وتنشط عمل المبايض، والجزر والحليب والبرتقال، من أهم الأطعمة التى تحتوى على هذا الفيتامين.

>2- فيتامين سى، يتواجد فى البرتقال، والفراولة، الليمون والتوت والخضراوات كالخس والخيار، ولذلك ينصح بتناول طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا، وهو ما يساعد على تنشيط هرمونات المرأة.

>3- فيتامين ه، يقوى الجهاز التناسلى عند المرأة، وبطانة الرحم، ويتواجد هذا الفيتامين فى بعض الأطعمة المهمة، كالأناناس، والموز، والفراولة، والبطيخ.