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زيت عباد الشمس يعزز شباب البشرة ويكافح الشيخوخة ومرطب طبيعى

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زيت عباد الشمس يعزز شباب البشرة ويكافح الشيخوخة ومرطب طبيعى زيت عباد الشمس يعزز شباب البشرة ويكافح الشيخوخة ومرطب طبيعى
جميعنا نريد أن نتبع نظاما غذائيا صحيا لذلك، نبتعد عن الزيوت والسمن للحفاظ على الوزن، لكن زيت عباد الشمس يحتوى على تركيبة متوازنة من المغذيات الغنية للجلد، كما يوجد به كمية كبيرة من فيتامين E والأحماض الدهنية (أوميجا 6).

وكشف الموقع العالمى الخاص بفوائد الأغذية "Health Digezt"، أن هناك فوائد هائلة لزيت عباد الشمس للبشرة، وتشمل:

1- مرطب


>فيتامين E يجعل البشرة رطبة وبالتالى يعوض الرطوبة المفقودة داخل خلايا الجلد، لذلك يعتبر استخدام زيت عباد الشمس للبشرة يساعد على الإحتفاظ بها رطبة لفترة أطول.

2- مكافح للشيخوخة


>يحتوى زيت عباد الشمس على مضادات الأكسدة القوية التى تكافح الضرر الناجم عن الجزور الحرة، وقد أثبتت دراسة أجريت فى المركز الطبى بجامعة ميريلاند، أن فيتامين E فى منتجات العناية بالبشرة يمكن أن يساعد فى حماية الكولاجين والإيلاستين فى الجلد، وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمكن استخدام زيت بذور عباد الشمس للبشرة فقط عدة مرات فى الأسبوع يساعد على تأجيل الشيخوخة.

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