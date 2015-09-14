حبس سائق توك توك ذبح مبيض محارة لطلبه إفساح الطريق بحلوان

طلب مبيض محارة يقود دراجة بخارية من سائق توك توك السماح له بالمرور وإفساح الطريق أمامه، إلا أن سائق التوك توك تشاجر معه وتناول زجاجة وحطمها وغرسها فى رقبة مبيض المحارة فأسقطه قتيلا، وتمكن الأهالى الذين أثارهم الموقف من ضبط الجانى ثم اعتدوا عليه بالضرب وكادوا يفتكون به ويسحلونه؛ إلا أن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تمكنوا من استخلاصه من أيديهم قبل قتله واقتياده إلى قسم الجيزة مصابا بجرح بالرأس نتيجة اعتداء الأهالى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

وتلقى بها اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة المنيب وتجمهر الأهالى بمحيط الحادث، وعلى الفور انتقل الرائد هيثم خلف والنقباء عبد الرحمن شحاتة ومحمد أبو حسين ومحمد طلعت معاونى مباحث قسم شرطة الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص غارقا فى دمائه وتبين تحفظ الأهالى على القاتل والاعتداء عليه بالضرب، حيث تم إقناع الأهالى بتسليمه لرجال المباحث، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة بعد إصابته بجرح بالرأس وعدة كدمات على يد الأهالى.

وتبين من خلال معاينة العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة أن المجنى عليه مصاب بجرح ذبحى بالرقبة أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم سائق توك توك نشبت بينه مشادة كلامية بسبب طلب المجنى عليه "مبيض محارة" الذى كان يقود دراجة بخارية إفساح الطريق أمامه للمرور، ما دفع المتهم لكسر زجاجة وطعنه بها برقبته ما أسفر عن مقتله.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجنى عليه بعد تشريحها.