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اليوم.. نظر أولى جلسات الدعويين المطالبتين باعتبار "قفط وقوص" دائرة واحدة

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اليوم.. نظر أولى جلسات الدعويين المطالبتين باعتبار "قفط وقوص" دائرة واحدة اليوم.. نظر أولى جلسات الدعويين المطالبتين باعتبار "قفط وقوص" دائرة واحدة
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، جلسة اليوم الاثنين، لنظر أولى جلسات الدعويين المقامتين من المحامى محمد العبادى، إحداهما استشكال حمل رقم ٧٦٩٧٥ لسنة ٦٩ قضائيا، طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ببطلان الاستدراك الذى نشره رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب بالجريدة الرسمية واعتبار مركزى قفط وقوص دائرة واحدة.

وطالبت الدعوى الثانية ببطلان قانون تقسيم الدوائر بشكله الحالى، فيما تضمنه من فصل المركزين، وجعل كل منهما دائرة مستقلة بذاتها، وطالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى.

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