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الجنايات تستمع للشهود بمحاكمة مرسى و10 متهمين أخرين بالتخابر مع قطر

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الجنايات تستمع للشهود بمحاكمة مرسى و10 متهمين أخرين بالتخابر مع قطر الجنايات تستمع للشهود بمحاكمة مرسى و10 متهمين أخرين بالتخابر مع قطر
تستمع اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، فى نظر جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـالتخابر مع قطر، لشهادة اللواء محمد فريد حجازى، واللواء أسامة الجندى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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