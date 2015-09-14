المرور يضبط 2750 مخالفة لدراجات بخارية بدون لوحات معدنية

وجّهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مدير المرور، عدة حملات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

وأسفرت جهود الحملات، عن تحرير 2750 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 723 دراجة بخارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات، وتواصل إدارات المرور حملاتهم المرورية على المحاور والميادين لرصد كل المخالفات ومتابعة الحالة المرورية لحركة المركبات.