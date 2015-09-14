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43 مرشحا بدائرة بسيون وقطور بالغربية بينهم 6 نواب سابقين و4 سيدات

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43 مرشحا بدائرة بسيون وقطور بالغربية بينهم 6 نواب سابقين و4 سيدات 43 مرشحا بدائرة بسيون وقطور بالغربية بينهم 6 نواب سابقين و4 سيدات
تشهد دائرة مركزى قطور وبسيون منافسة شرسة على 3 مقاعد بعد أن تقدم 43 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية بينهم 6 نواب سابقين و4 سيدات، ولم يتقدم أحد من المرشحين عن حزب الوفد فى ظاهرة ملفتة للأنظار جعلت الجميع يتسأل عن سبب إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات عن حزب الوفد.

والمرشحون هم: محمد نصر الدين عطية - حزب النور السلفى، حسن حسن سيد أحمد أبو عمر - مستقل، أيمن عبد الخالق عبد الخالق القطب - مستقل، حسن محمد بهاء الدين السباعى نائب سابق - مستقل، رجاء إبراهيم سليم إبراهيم - مستقل، جايزة سالم عبد الحميد سالم - مستقل، أبو اليزيد عبد السلام مخلوف رضوان، - مستقل، محمد أحمد محمد عبد العال - مستقل، فؤاد إبراهيم عبد العزيز حسب الله - مستقل، عزت محمد توفيق عبد العال عضو مجلس محلى محافظة سابق - مستقل، جمال محمد محمد سلامة - مستقل، عدلى خميس عبد المولى خميس - مستقل، سعد شاكر شلبى هجرس عضو مجلس محلى محافظة سابق - مستقل، الدكتور إبراهيم عبد الكريم إبراهيم عطية صيدلية - مستقل، يوسف عبد الحميد قناوى العيارى برمانى سابق - مستقل، هاشم محمد محمود راضى محامى عن حزب المصريين الأحرار، محمد السعيد سيد الشاذلي رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية - حزب المصريين الأحرار، محمد يوسف محمد عياد - مستقل، فؤاد عقاد إسماعيل المسلمانى عضو مجلس محلى محافظة سابق عن
>- حزب الريادة، محمد عبد القادر السيد الدماطى - مستقل، خالد عزت محمود مصباح - مستقبل وطن، حمادة أحمد إبراهيم القسط برلماني سابق - تيار الاستقلال، محمد عطية إبراهيم الرفاعى - مستقل، أشرف السيد شعبان يغرى - مستقل، رفيق محمد حسنى محمد - مستقل، محمد عبد الهادى خليل محمود
>قاسم - حزب الشعب الجمهورى، محمد بسيونى محمد عسل - مستقل، صلاح عكاشة محمد الششينى - مستقل، حسن إبراهيم عبد اللطيف أيون - مستقل، العايدى توفيق العايدى دويدار مستقل، نبيل أحمد إبراهيم فسيخ برلمانى سابق - مستقل، صباح محمد كمال عبد الحليم إبراهيم - مستقل، عبد الحليم محمد
>منصور الشنودى - مستقل، إبراهيم السيد سليمان يونس الديهى - حزب السلام الديمقراطى، حافظ فتح الله حسين المراسى برلمانى سابق - تيار الاستقلال، رجب الصادق إبراهيم الديهى - حزب صوت ، محمد أسامة طلعت الشبراوى برلمانى سابق - حزب مصر الحرية، محمد أحمد عبد اللطيف العجمى - مستقل، محمد محسن محمود محمود الشرمبابلى - مستقل، خالد محمد الدسوقى معوض - حزب المحافظين، محمد عبد الله السيد الشهاوى - مستقل، رائد إبراهيم أبو اليزيد الغريب - حزب المؤتمر، هدية عبد الحليم محمد سالم- حزب الاصلاح والتنمية، محمود إبراهيم قطب السعودى - مستقل.

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