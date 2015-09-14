43 مرشحا بدائرة بسيون وقطور بالغربية بينهم 6 نواب سابقين و4 سيدات

والمرشحون هم: محمد نصر الدين عطية - حزب النور السلفى، حسن حسن سيد أحمد أبو عمر - مستقل، أيمن عبد الخالق عبد الخالق القطب - مستقل، حسن محمد بهاء الدين السباعى نائب سابق - مستقل، رجاء إبراهيم سليم إبراهيم - مستقل، جايزة سالم عبد الحميد سالم - مستقل، أبو اليزيد عبد السلام مخلوف رضوان، - مستقل، محمد أحمد محمد عبد العال - مستقل، فؤاد إبراهيم عبد العزيز حسب الله - مستقل، عزت محمد توفيق عبد العال عضو مجلس محلى محافظة سابق - مستقل، جمال محمد محمد سلامة - مستقل، عدلى خميس عبد المولى خميس - مستقل، سعد شاكر شلبى هجرس عضو مجلس محلى محافظة سابق - مستقل، الدكتور إبراهيم عبد الكريم إبراهيم عطية صيدلية - مستقل، يوسف عبد الحميد قناوى العيارى برمانى سابق - مستقل، هاشم محمد محمود راضى محامى عن حزب المصريين الأحرار، محمد السعيد سيد الشاذلي رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية - حزب المصريين الأحرار، محمد يوسف محمد عياد - مستقل، فؤاد عقاد إسماعيل المسلمانى عضو مجلس محلى محافظة سابق عن
>- حزب الريادة، محمد عبد القادر السيد الدماطى - مستقل، خالد عزت محمود مصباح - مستقبل وطن، حمادة أحمد إبراهيم القسط برلماني سابق - تيار الاستقلال، محمد عطية إبراهيم الرفاعى - مستقل، أشرف السيد شعبان يغرى - مستقل، رفيق محمد حسنى محمد - مستقل، محمد عبد الهادى خليل محمود
>قاسم - حزب الشعب الجمهورى، محمد بسيونى محمد عسل - مستقل، صلاح عكاشة محمد الششينى - مستقل، حسن إبراهيم عبد اللطيف أيون - مستقل، العايدى توفيق العايدى دويدار مستقل، نبيل أحمد إبراهيم فسيخ برلمانى سابق - مستقل، صباح محمد كمال عبد الحليم إبراهيم - مستقل، عبد الحليم محمد
>منصور الشنودى - مستقل، إبراهيم السيد سليمان يونس الديهى - حزب السلام الديمقراطى، حافظ فتح الله حسين المراسى برلمانى سابق - تيار الاستقلال، رجب الصادق إبراهيم الديهى - حزب صوت مصر، محمد أسامة طلعت الشبراوى برلمانى سابق - حزب مصر الحرية، محمد أحمد عبد اللطيف العجمى - مستقل، محمد محسن محمود محمود الشرمبابلى - مستقل، خالد محمد الدسوقى معوض - حزب المحافظين، محمد عبد الله السيد الشهاوى - مستقل، رائد إبراهيم أبو اليزيد الغريب - حزب المؤتمر، هدية عبد الحليم محمد سالم- حزب الاصلاح والتنمية، محمود إبراهيم قطب السعودى - مستقل.
43 مرشحا بدائرة بسيون وقطور بالغربية بينهم 6 نواب سابقين و4 سيدات
والمرشحون هم: محمد نصر الدين عطية - حزب النور السلفى، حسن حسن سيد أحمد أبو عمر - مستقل، أيمن عبد الخالق عبد الخالق القطب - مستقل، حسن محمد بهاء الدين السباعى نائب سابق - مستقل، رجاء إبراهيم سليم إبراهيم - مستقل، جايزة سالم عبد الحميد سالم - مستقل، أبو اليزيد عبد السلام مخلوف رضوان، - مستقل، محمد أحمد محمد عبد العال - مستقل، فؤاد إبراهيم عبد العزيز حسب الله - مستقل، عزت محمد توفيق عبد العال عضو مجلس محلى محافظة سابق - مستقل، جمال محمد محمد سلامة - مستقل، عدلى خميس عبد المولى خميس - مستقل، سعد شاكر شلبى هجرس عضو مجلس محلى محافظة سابق - مستقل، الدكتور إبراهيم عبد الكريم إبراهيم عطية صيدلية - مستقل، يوسف عبد الحميد قناوى العيارى برمانى سابق - مستقل، هاشم محمد محمود راضى محامى عن حزب المصريين الأحرار، محمد السعيد سيد الشاذلي رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية - حزب المصريين الأحرار، محمد يوسف محمد عياد - مستقل، فؤاد عقاد إسماعيل المسلمانى عضو مجلس محلى محافظة سابق عن