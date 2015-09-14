"المرشدين السياحيين" بالإسكندرية تطالب بتخصيص مرشد لكل رحلة مدرسية

قال الدكتور إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن النقابة الفرعية بالمحافظة قدمت طلباً إلى وكالة وزارة التربية والتعليم لعقد برتوكول تعاون لتخصيص مرشد سياحى لكل رحلة مدرسية خلال العام الدراسى الجديد.

وأضاف أن البرتوكول سيوفر فرص عمل للمرشد السياحى ويستفيد عدد كبير من الطلاب من الرحلات المدرسية وإفادتهم بمعلومات مهمة عن الأماكن الأثرية، ويستفيد منها قطاع كبير من الطلاب وتشجيع للسياحة الداخلية، مشيراً إلى أن المدارس الحكومية سيكون لها أسعار مخفضة نظراً لقلة الإمكانيات وانخفاض أسعار الرحلات.

وطالب نقيب المرشدين السياحيين، بتطبيق هذه الفكرة على جميع أنحاء الجمهورية لتوفير فرص عمل للمرشدين بالمحافظات ولتعريف الطلاب بالمدارس بالأماكن الأثرية بمصر التى يكاد لا يعرفها الأجيال الجديدة.