أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"المرشدين السياحيين" بالإسكندرية تطالب بتخصيص مرشد لكل رحلة مدرسية

Google+ Print
"المرشدين السياحيين" بالإسكندرية تطالب بتخصيص مرشد لكل رحلة مدرسية "المرشدين السياحيين" بالإسكندرية تطالب بتخصيص مرشد لكل رحلة مدرسية
قال الدكتور إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن النقابة الفرعية بالمحافظة قدمت طلباً إلى وكالة وزارة التربية والتعليم لعقد برتوكول تعاون لتخصيص مرشد سياحى لكل رحلة مدرسية خلال العام الدراسى الجديد.

وأضاف أن البرتوكول سيوفر فرص عمل للمرشد السياحى ويستفيد عدد كبير من الطلاب من الرحلات المدرسية وإفادتهم بمعلومات مهمة عن الأماكن الأثرية، ويستفيد منها قطاع كبير من الطلاب وتشجيع للسياحة الداخلية، مشيراً إلى أن المدارس الحكومية سيكون لها مخفضة نظراً لقلة الإمكانيات وانخفاض أسعار الرحلات.

وطالب نقيب المرشدين السياحيين، بتطبيق هذه الفكرة على جميع أنحاء الجمهورية لتوفير فرص عمل للمرشدين بالمحافظات ولتعريف الطلاب بالمدارس بالأماكن الأثرية بمصر التى يكاد لا يعرفها الأجيال الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية

قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية

النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار»

النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار»

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم