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أحمد كمال أبو المجد:على المواطنين مساعدة الرئيس فى إنجاح مبادرته لتأهيل الشباب

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أحمد كمال أبو المجد:على المواطنين مساعدة الرئيس فى إنجاح مبادرته لتأهيل الشباب أحمد كمال أبو المجد:على المواطنين مساعدة الرئيس فى إنجاح مبادرته لتأهيل الشباب
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين الشباب هى خطوة جيدة من أجل أن يصبح للشاب مصرى دور فى خدمة مجتمعه وتأهيله للوصول للمناصب القيادية.

وشدد أبو المجد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أهمية أن يساعد المواطن المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنجاح هذه المبادرة والتعاون بشكل جيد مع المبادرة، كى يتمكن الشباب من تأهيل أنفسهم للتحديات التى تواجه الدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أمس الاثنين عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى، والإدارى، والمجتمعى بالدولة، وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.


>أمين المجالس الاستشارية التابعة للرئاسة يكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لتدريب شباب مصر.. صندوق "تحيا مصر" يمول البرنامج وفتح باب التقدم 20 سبتمبر..2500 شابا يشاركون بمرحلته الأولى ومدته 8 شهور

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