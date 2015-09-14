5 هاشتاجات للزمالك تتصدر "تويتر" بعد فوزه على أورلاندو برباعية

تصدرت 5 هاشتاجات مرتبطة بنادى الزمالك موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الاثنين، بعد فوز الفارس الأبيض على فريق أورلاندو بطل جنوب إفريقيا، فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، بنتيجة 4/1 بالمباراة التى جمعت الفريقين باستاد بتروسبورت فى التجمع الخامس، مساء أمس السبت.

وجاءت تعليقات رواد موقع تويتر عبر هاشتاجات "الزمالك" و "مصطفى فتحى" و"فى إفريقيا" و" عمر جابر" و" أحمد حسن مكى"، مهنئة فريق القلعة البيضاء على الفوز الهام فى مسيرته بالبطولة الكونفدرالية، وامتلأت تغريداتهم بتشجيع اللاعبين وإعطائهم الحافز للمواصلة فى الأداء الجيد الذى يقدمه الزمالك هذا الموسم.

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