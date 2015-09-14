بالصور والفيديو.. الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يطمئن على مصابى "الحرم المكى"

زار اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، الحجاج المصريين المصابين فى حادث انهيار رافعة الحرم المكى والمتواجدين بمختلف المستشفيات السعودية للاطمئنان على صحتهم.

واطمئن الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية على الحالة العامة لجميع المصابين، مشيرا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الكاملة.

وأكد اللواء سيد ماهر أنه يتم متابعة جميع الحجاج المصريين بشكل منتظم، مشيدا بالرعاية الصحية المتكاملة التى يوفرها الأشقاء السعوديون لمصابى الحادث الأليم الذى وقع بالحرم المكى نتيجة سقوط رافعة على الحجاج بسبب شدة الرياح.



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