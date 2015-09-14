لا للأحزاب الدينية: نتقدم اليوم بمستندات جديدة للنائب العام ضد حزب النور

قال محمد عطية منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن اللجنة القانونية برئاسة حسين حسن، المقرر القانونى للحملة، ستتوجه صباح اليوم الاثنين، إلى مكتب النائب العام، لتقديم مستندات جديدة تفيد بأن حزب النور، حزب قائم على أساس دينى، وذلك لضم تلك المستندات لملف القضية.

وأضاف منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، فى بيان له اليوم الاثنين، أن الحملة تدرس ملفات وبرامج الأحزاب الدينية، لاستخراج ما يثبت أنها قائمة على أساس دينى مخالفة لنصوص الدستور والقانون، لخلطها بين الدين والسياسة، وانها ليست أحزاب مدنية كما يدعون.