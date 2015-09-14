أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ائتلاف ابنى بيتك يستغيث لإنقاذ منازلهم من الغرق لانفجار مواسير المياه

Google+ Print
ائتلاف ابنى بيتك يستغيث لإنقاذ منازلهم من الغرق لانفجار مواسير المياه ائتلاف ابنى بيتك يستغيث لإنقاذ منازلهم من الغرق لانفجار مواسير المياه
استغاث ائتلاف ابنى بيتك بالرئيس السيسى، لإنقاذ منازلهم من الغرق نتيجة لكثرة انفجارات مواسير المياه بشكل مستمر فى معظم مناطق المشروع، مؤكدين فى المذكرة التى أرسلوها لمؤسسة الرئاسة، أنهم سئموا من كثرة الاستغاثات التى أرسلوها للحكومة دون جدوى.

من جانبه قال المهندس أحمد كريم، مؤسس الائتلاف، إن المنطقة السابعة تعانى من انفجارات يومية بمواسير المياه، وهو ما أثر سلبًا على أثاث المنازل التى تم تشييدها بالمنطقة، مما يهدد بسقوطها فى أى وقت فى حال استمرار هذه الانفجارات دون حل.

وأضاف المهندس أحمد كريم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لم يقتصر الأمر على المنازل فقط، بل إن الشوارع التى تم رصفها الشهر قبل الماضى مهددة بالانهيار والتلف بعد غرقها بالمياه.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- شركات الكهرباء تستأنف العمل بـ"ابنى بيتك" لإنارة الطرق بعد توقف أشهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365