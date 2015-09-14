ائتلاف ابنى بيتك يستغيث لإنقاذ منازلهم من الغرق لانفجار مواسير المياه

استغاث ائتلاف ابنى بيتك بالرئيس السيسى، لإنقاذ منازلهم من الغرق نتيجة لكثرة انفجارات مواسير المياه بشكل مستمر فى معظم مناطق المشروع، مؤكدين فى المذكرة التى أرسلوها لمؤسسة الرئاسة، أنهم سئموا من كثرة الاستغاثات التى أرسلوها للحكومة دون جدوى.

من جانبه قال المهندس أحمد كريم، مؤسس الائتلاف، إن المنطقة السابعة تعانى من انفجارات يومية بمواسير المياه، وهو ما أثر سلبًا على أثاث المنازل التى تم تشييدها بالمنطقة، مما يهدد بسقوطها فى أى وقت فى حال استمرار هذه الانفجارات دون حل.

وأضاف المهندس أحمد كريم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لم يقتصر الأمر على المنازل فقط، بل إن الشوارع التى تم رصفها الشهر قبل الماضى مهددة بالانهيار والتلف بعد غرقها بالمياه.

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