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ميرفت التلاوى:"القومى للمرأة" والثقافة والتعليم فشلوا فى ملف زواج الأطفال

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ميرفت التلاوى:"القومى للمرأة" والثقافة والتعليم فشلوا فى ملف زواج الأطفال ميرفت التلاوى:"القومى للمرأة" والثقافة والتعليم فشلوا فى ملف زواج الأطفال
قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن استقرار المجتمع يدعو إلى إتمام الزواج فى المحكمة مع تقييد حالات الزواج أو الطلاق، الأمر الذى يساعد فى القضاء على زواج الأطفال.

وأوضحت ميرفت التلاوى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم": "أهملنا الريف المصرى ولم يتم الالتفات له إلا منذ 3 سنوات، وتابعت: "المجلس ووزارة الثقافة والتعليم والمساجد فلشوا فى ملف زواج الأطفال.. كون ذلك جريمة كاملة الأركان".

وأضافت "التلاوى"، أن القوانين الاجتماعية فى غير محكمة، وما زالت العادات والتقاليد التى لا تتماشى مع العصر الحالى تُمارس".

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