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السيطرة على حريق هائل داخل ورش لتصنيع السفن بالأنفوشى فى الإسكندرية

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السيطرة على حريق هائل داخل ورش لتصنيع السفن بالأنفوشى فى الإسكندرية السيطرة على حريق هائل داخل ورش لتصنيع السفن بالأنفوشى فى الإسكندرية
تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندريه، من السيطرة على حريق هائل نشب فى أكشاك خشبية على طريق كورنيش البحر بمنطقة بحرى الأنفوشى غرب الإسكندرية، دون إصابات.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد محمد هندى رئيس مباحث مديرية الأمن، باشتعال النيران فى أخشاب وأكشاك خشبية متواجدة على رصيف الكورنيش بمنطقه الأنفوشى غرب الإسكندرية.

بالانتقال والفحص تبين أن ماسًا كهربائيًا تسبب فى اشتعال النيران فى أحد الأكشاك الخشبية المتواجدة بجوار ورش النجارة الخاصة بتصنيع السفن، مما تسبب فى اشتعال النيران.

انتقلت الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإطفاؤها قبل امتدادها إلى باقى الأكشاك والمراكب الخشبية دون حدوث إصابات.

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