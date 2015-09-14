منع إجازات البيطريين بأسيوط وحملات تفتيشية على الأسواق وشوادر اللحوم

قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وقف جميع الإجازات للأطباء البيطريين العاملين بمجازر المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، مع تزويد جميع المجازر بأطباء لمواجهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات خلال العيد.

صرح بذلك الدكتور مدكور محمود مدير عام الطب البيطرى، وقال إنه تقرر العمل طوال 24 ساعة فى جميع مجازر المحافظة البالغ عددها 39 مجزرا لاستقبال الذبائح والكشف عليها وختمها ويكون الذبح على فترتين بإشراف مدير المجزر، مشيراً إلى أن المديرية أعدت غرفة عمليات وطوارئ بأرقام (ت2328443 – 2323596- ف2310339) متواجد بها طبيب بيطرى ومساعد بيطرى وسائق لتلقى شكاوى المواطنين عل مدار 24 ساعة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تكليف الأطباء البيطريين بالإشراف على شوادر بيع اللحوم التى تقيمها المحافظة، بحيث يتواجد طبيب بيطرى بكل شادر للتأكد من مدى صلاحية اللحوم كما تم التنسيق مع مباحث التموين لتنفيذ حملات تفتيشية على محلات الجزارة ومحلات بيع وعرض اللحوم والدواجن والأسماك فضلاً عن المرور جميع الثلاجات للتأكد من سلامة التخزين ومطاقة المجمدات للمواصفات القياسية، كما يتم التنسيق مع الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أى لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية، لافتاً إلى عمل حملات إرشادية للمواطنين لتوعيتهم بعدم شراء المذبوحات من خارج المجازر الحكومية، والتأكد من وجود الاختام على اللحوم حفاظاً على صحة المواطنين.