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"مستقبل وطن" يدفع بـ11 مرشحا بينهم سيدة فى الانتخابات البرلمانية بالغربية

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"مستقبل وطن" يدفع بـ11 مرشحا بينهم سيدة فى الانتخابات البرلمانية بالغربية "مستقبل وطن" يدفع بـ11 مرشحا بينهم سيدة فى الانتخابات البرلمانية بالغربية
دفع حزب مستقبل وطن بـ11 مرشحًا لخوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة الغربية بينهم سيدة، وهم: "محمد السعيد محمد عريبى عضو مجلس الشعب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن عن بندر طنطا، والمهندس على محمد على عز نجل البرلمانى الأسبق محمد عز عضو مجلس الشورى عن دائرة مركز طنطا، خالد عزت محمود مصباح عن دائرة قطور وبسيون، والدكتور محمود السعيد شحاتة رئيس نادى الصيد بالمحلة عن دائرة بندر المحلة، مٌجدة عبد المحسن الخواجة نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية عن بندر المحلة".

ورشح الحزب كلا من: "عمرو السعيد فهمى عن دائرة مركز المحلة، عامر الشوربجى عن دائرة السنطة، المحاسب أحمد الشناوى أحمد عبد الجواد السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط عن دائرة كفر الزيات، محمد أحمد زايد عن دائرة سمنود، محمود عبد الله أبو حسين نجل البرلمانى السابق عن دائرة زفتى".

كما دفع الحزب بـ"سامح فتحى حبيب" مسئول قطاع وسط الدلتا بالحزب، مرشحًا للشباب على قائمة فى حب .

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مصر 365

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