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منظمة السياحة العالمية تُروج لأسطورة كليوباترا على موقعها

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منظمة السياحة العالمية تُروج لأسطورة كليوباترا على موقعها منظمة السياحة العالمية تُروج لأسطورة كليوباترا على موقعها
قامت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO بإدراج عرض أسطورة كليوباترا، ضمن أجندة الأحداث السياحية الدولية، وهو العرض الضوئى ثلاثى الأبعاد، الذى ينظمه مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط Alex Med بمكتبة الإسكندرية على واجهة قلعة قايتباى، وذلك يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2015 الساعة السابعة والنصف، وطبقًا لموقع المنظمة، تضم هذه الأجندة الأحداث الدولية السياحية الأهم فى العالم.

يأتى هذا العرض ضمن فعاليات مشروع الواقع المدعم بالخيال فى المتوسط (I AM) الممول من الاتحاد الأوروبى - برنامج التعاون عبر الحدود فى البحر المتوسط ENPI CBC Med Programme.

الجدير بالذكر أنه لم يتم الترويج – على هذا الموقع – لأية أحداث فى الإسكندرية سوى حدثى مكتبة الإسكندرية: "الإسكندرية القديمة بعيون اليوم" والذى نظمه أيضًا مركز Alex Med فى مايو 2014 بالإضافة إلى هذا الحدث، وهما اثنان من أصل سبعة أحداث مصرية قامت منظمة السياحة العالمية بالترويج لها، فى اعتراف من الأمم المتحدة بالدور المحورى الذى تلعبه مكتبة الإسكندرية فى المنطقة.

وتقوم فكرة المشروع على الترويج للمعالم السياحية عن طريق تطبيقات تكنولوجية حديثة تعتمد على المؤثرات والخدع البصرية والصوتية، مما ينعكس مباشرةً على تنشيط قطاع السياحة والترويج للمواقع الأثرية والتراث الثقافى والطبيعى، وبدعم هذا القطاع الهام، يساعد المشروع فى التنمية الاقتصادية وتعزيز السياحة فى منطقة المتوسط.

تبلغ ميزانية المشروع 3.060.650 يورو، منها 2.754.583 يورو يمولها البرنامج، والباقى مقدَّم من شركاء المشروع، يضم المشروع 14 شريك من 7 دول بالبحر المتوسط؛ وهما: ، إيطاليا، الأردن، فلسطين، تونس، إسبانيا، ولبنان.

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مصر 365

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