القبض على خلية إرهابية فى كفر سعد بدمياط

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، تفيد اعتزام عناصر من جماعة الإخوان بتكوين خلية إرهابية تقوم بعمليات نوعية ضد الجيش والشرطة والقضاء، وكذلك الاعتداء على مؤسسات الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وذلك لإحداث الفوضى وحالة من الرعب والفزع بين المواطنين وإظهار النظام الحاكم بمظهر ضعيف وعدم السيطرة على الموقف وقلب نظام الحكم.

كما أكدت التحريات حيازتهم لأسلحة وذخائر وعبوات ناسفة ومواد كيميائية تستخدم فى صنع القنابل، وبعد تقنين الإجراءات تمكن كل من الرائد محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد، والمقدم تامر أبو يوسف مفتش المباحث، والنقيبان عبد الله الإبراشى ومحمد الدسوقى معاونى المباحث، والملازم أول عبد الله عبد الجليل معاون المباحث بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كل من "أحمد عمر السيد" صاحب ورشة حدادة ومقيم بالإبراهيمية البحرية وضبط بمسكنه عدد من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية، و"بشير إبراهيم أحمد على حطب" خفير حارس خصوص لمزرعة أسماك بشطا ومقيم بالإبراهيمية البحرية، وضبط معه عدد من الأسلحة والذخائر والسيارة المستخدمة فى نقل أفراد الخلية، وتبين أنها بدون أى لوحات معدنية وبدون أوراق سير، و"رفيق محمد مصطفى حسنين أبو زيد" مدرس بمدرسة كفر سعد الإعدادية بنات ومقيم بالإبراهيمية البحرية، و"أبو زيد محمد مصطفى حسنين أبو زيد" حارس أمن بالمدينة الجامعية بدمياط الجديدة ومقيم بالإبراهيمية البحرية، و"ناجى عبد الغنى مبروك" 40 سنة وصاحب سايبر ومقيم بالإبراهيمية البحرية.