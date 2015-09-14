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نسرين طافش لـسيدتي نت: أقضي إجازتي الصيفية بالطبخ

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نسرين طافش لـسيدتي نت: أقضي إجازتي الصيفية بالطبخ نسرين طافش لـسيدتي نت: أقضي إجازتي الصيفية بالطبخ

الأحد 13-09-2015 23:21

تقضي نسرين طافش الأيام الأخيرة من إجازتها الصيفية برفقة أفراد عائلتها في دبي، استعداداً للالتحاق بالموسم الدرامي الجديد في وقت لاحق.
 

وأكدت النجمة السورية في تصريح لـ"سيدتي نت" إنها تقضي أوقاتاً ممتعة مع أهلها، وتمارس الرياضة تحت إشراف مدربة يوغا ومدرب تنس متخصصين، كما أشارت إلى ممارسة هوايتها في قراءة كتب الدراسات العلمية كعلم الطاقة والروايات في وقت فراغها، بالإضافة إلى قراءة النصوص المعروضة عليها إن كانت في سوريا أو .
 

ولم تخف طافش انشغالها بإعداد الطبخات والمأكولات بمختلف أنواعها، وخصوصاً الصحية منها، كاشفة أنها لا تأكل اللحوم الحمراء إلا مرة كل عشرة أيام، بينما تفضّل تناول الأسماك والخضراوات.
 

وأردفت نسرين: "من الآن وحتى أواخر شهر أيلول "سبتمبر" الحالي سأبقى في حالة استرخاء وتأمل وتفكير، وبعدها سأفصح عن أخبار جديدة وسعيدة.
 

يشار أخيراً إلى أن نسرين طافش حصلت على لقب أفضل ممثلة سورية لعام 2015 في أحد أهم الاستفتاءات السنوية في بلدها والتي يكون الحكم الأول والأخير فيها للجمهور.

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سيدتي

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