مدرب أورلاندو بعد الخسارة من الزمالك: يا له من درس قبل مواجهة الأهلي

"إنه درس قوي لنا قبل مواجهة الأهلي".. هكذا تحدث إريك تينكلر المدير الفني لنادي أورلاندو بيراتس عقب الهزيمة القاسية أمام الزمالك 4-1.

الزمالك ضرب أورلاندو 4-1 في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية. ليضرب موعدا مع النجم الساحلي في نصف نهائي البطولة. (تعرف على التفاصيل)

أورلاندو من جانبه سيستضيف الأهلي قبل أن يحل ضيفا على المارد الأحمر في القاهرة.

وتحدث إريك عقب المباراة قائلا: "الزمالك كان أفضل وأستحق الفوز في المباراة".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "عانينا من الجانب الدفاعي والزمالك استغل ذلك جيدا".

وأتم "ولكن الخسارة تعد رسالة قوية قبل مواجهة الأهلي. درسا قاسيا وسنحاول التعلم منه".