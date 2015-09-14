كوفي: كنت أتمنى زيادة حصيلة الأهداف.. ونسعى للنهائيين

أوضح محمد كوفي مدافع الزمالك الفارق بين أورلاندو بايرتس في مباراة الذهاب والعودة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الزمالك فاز 2-1 في جنوب إفريقيا و4-1 في القاهرة ليتصدر المجموعة ويصعد لنصف النهائي.

وقال كوفي لمراسل FilGoal.com يوم الأحد: "الزمالك وأورلاندو يستحقان التأهل لنصف النهائي.. لكن الفارق في لقاء الإياب أننا ضمنّا التأهل لهذا كانت الأعصاب أهدأ".

وأضاف "كنت أتمنى زيادة عدد الأهداف لكن الأداء رائع".

وتابع "مواجهة النجم الساحلي لن تكون سهلة.. منافس صعب جدا لكن نركز الآن في لقاء سموحة وإن شاء الله نصعد لنهائي الكأسين".