أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوفي: كنت أتمنى زيادة حصيلة الأهداف.. ونسعى للنهائيين

Google+ Print
كوفي: كنت أتمنى زيادة حصيلة الأهداف.. ونسعى للنهائيين كوفي: كنت أتمنى زيادة حصيلة الأهداف.. ونسعى للنهائيين

أوضح محمد كوفي مدافع الزمالك الفارق بين أورلاندو بايرتس في مباراة الذهاب والعودة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الزمالك فاز 2-1 في جنوب إفريقيا و4-1 في القاهرة ليتصدر المجموعة ويصعد لنصف النهائي.

وقال كوفي لمراسل FilGoal.com يوم الأحد: "الزمالك وأورلاندو يستحقان التأهل لنصف النهائي.. لكن الفارق في لقاء الإياب أننا ضمنّا التأهل لهذا كانت الأعصاب أهدأ".

وأضاف "كنت أتمنى زيادة عدد الأهداف لكن الأداء رائع".

وتابع "مواجهة النجم الساحلي لن تكون سهلة.. منافس صعب جدا لكن نركز الآن في لقاء سموحة وإن شاء الله نصعد لنهائي الكأسين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع