فيريرا: أورلاندو لا يستحق الهزيمة بأكثر من رباعية.. وسيكون أقوى ضد الأهلي

قال جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك إنه كان قريبا من الفوز بأكثر من أربعة أهداف على أورلاندو بايرتس في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وفاز الزمالك 4-1 وتصدر مجموعته ليواجه النجم في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي "كان يمكن للزمالك الفوز بأكثر من أربعة أهداف. وإن تحقق هذا ستكون كرة القدم ظالمة لأن أورلاندو لا فريق كبير لا يستحق هذه النتيجة".

وتابع "أورلاندو سيقدم أداء أقوى أمام الأهلي.. فهو يلعب كرة هجومية رائعة".

ويلعب الأهلي مع أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بجنوب إفريقيا على أن يستضيفه في مصر بلقاء الإياب.