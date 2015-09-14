رئيس"أبو كبير" يطلب 355 ألف جنيه من المحافظ لصرف حوافز العاملين بالنظافة

أرسل الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، خطابا للدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، يؤكد فيه أن أرصدة الحسابات الخاصة لا تكفى لسداد الحوافز الخاصة بالمتعاقدين بالنظافة والمخابز، وطالب المحافظ باستخراج شيك بمبلغ 355 ألف جنيه ليتمكن من صرف الحوافز، خاصة أنهم يهددون بالإضراب عن العمل.

وأعرب العاملون بقطاعى النظافة والمخابز بمركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية عن استيائهم بسبب تأخر صرف حوافزهم منذ ثلاثة أشهر.

وقال أحد العاملين فضل عدم ذكر اسمه، أننا سئمنا الشكوى بسبب صرف الحافز الخاص بنا ولم يعيرنا المسئولين أى اهتمام يذكر، مطالبا المسئولين بسرعة صرف حوافزهم مع الراتب الشهرى الذى يتقاضوه.



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