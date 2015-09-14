نقيب "البيطريين" بالإسكندرية: نطالب بالضبطية القضائية لمواجهة جشع التجار

قال الدكتور عمرو عامر نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن للنقابة ليس دور رقابى على الأسواق والتجار، لكن الجهة الوحيدة المسموح لها بالتفتيش على المحلات والباعة هى مديرية الطب البيطرى.

وطالب بضرورة منح نقابة الأطباء البيطريين الضبطية القضائية للسماح للأعضاء بالتفتيش على محلات الجزارة وبائعى اللحوم والدواجن فى الأسواق منعاً للسماح لبعض البائعين فى الأسواق بغش فى اللحوم أو استخدام طرق غير صحيحة للذبح، خاصة لقرب عيد الأضحى المبارك واستخدام بعض التجار الطرق غير الصحيحة وخارج السلخانة.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، إلى أن ارتفاع سعر اللحوم فى الأسواق سببه ارتفاع سعر الأعلاف التى يستوردها المربى من الخارج، وهى السبب الرئيسى الذى يؤدى إلى ارتفاع سعر كيلو اللحمة، مؤكداً أن قرار القوات المسلحة لضخ كميات من اللحوم فى الأسواق بأسعار مناسبة استطاع أن يقلل الفجوة التى سببها ارتفاع سعر اللحوم فى الأسواق.

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