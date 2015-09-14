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تعيين عثمان طرطاق رئيسا جديدا للإستخبارات بالجزائر خلفا لمحمد مدين

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تعيين عثمان طرطاق رئيسا جديدا للإستخبارات بالجزائر خلفا لمحمد مدين تعيين عثمان طرطاق رئيسا جديدا للإستخبارات بالجزائر خلفا لمحمد مدين
أصدر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قرارا بتعيين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات والأمن، وذلك بعد أن قام بإنهاء مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذى أحيل إلى التقاعد، حسبما أفاد بيان الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد.

وجاء فى البيان أنه "بموجب أحكام المادتين 77 "الفقرتين 1 و8" و78 الفقرة 2 من الدستور انهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطنى عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذى أحيل إلى التقاعد".

وكان السيد عثمان طرطاق وهو لواء متقاعد يشغل إلى هذا اليوم منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية، وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.

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