محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تُوقف عملها يومي الأربعاء والخميس تمهيداً للانتقال إلى المقر الجديد

أعلنت وزارة العدل عن إيقاف العمل بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض ليومي (الأربعاء والخميس) 3-4/12/1436ه لترتيب أمور الانتقال إلى المبنى الجديد.

وستباشر محكمة الأحوال الشخصية عملها في مقرها الجديد بشمال مدينة الرياض، بدءاً من يوم الثلاثاء 16/12/1436ه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ان شاء الله.

ويقع المقر الجديد للمحكمة الذي يجمع (محكمة الأحوال الشخصية بحي الوشم، ومحكمة الأحوال الشخصية بحي المروج، والدوائر الإنهائية بشرق الرياض) بحي الياسمين، على امتداد طريق الثمامة، بين طريقي الملك عبدالعزيز وطريق أبي بكر الصديق - رضي الله عنه.

وتهدف وزارة العدل من توحيد مقار محاكم الأحوال الشخصية والدوائر الإنهائية إلى التيسير على المستفيدين من خدمات محكمة الأحوال الشخصية ودوائرها الإنهائية.