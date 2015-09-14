أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تُوقف عملها يومي الأربعاء والخميس تمهيداً للانتقال إلى المقر الجديد

Google+ Print
محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تُوقف عملها يومي الأربعاء والخميس تمهيداً للانتقال إلى المقر الجديد محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تُوقف عملها يومي الأربعاء والخميس تمهيداً للانتقال إلى المقر الجديد

    أعلنت وزارة العدل عن إيقاف العمل بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض ليومي (الأربعاء والخميس) 3-4/12/1436ه لترتيب أمور الانتقال إلى المبنى الجديد.

وستباشر محكمة الأحوال الشخصية عملها في مقرها الجديد بشمال مدينة الرياض، بدءاً من يوم الثلاثاء 16/12/1436ه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ان شاء الله.

ويقع المقر الجديد للمحكمة الذي يجمع (محكمة الأحوال الشخصية بحي الوشم، ومحكمة الأحوال الشخصية بحي المروج، والدوائر الإنهائية بشرق الرياض) بحي الياسمين، على امتداد طريق الثمامة، بين طريقي الملك عبدالعزيز وطريق أبي بكر الصديق - رضي الله عنه.

وتهدف وزارة العدل من توحيد مقار محاكم الأحوال الشخصية والدوائر الإنهائية إلى التيسير على المستفيدين من خدمات محكمة الأحوال الشخصية ودوائرها الإنهائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية