حائل إقفال 7 مراكز انتخابية.. وتسجيل 38568

سجلت منطقة حائل في الأسبوع الثالث من الانتخابات البلدية بالدورة الحالية، إقفال 7 مراكز انتخابية بعد اكتمال العدد المسموح به 3000 ناخب، واشتملت المراكز الانتخابية التي تم اكتمال العدد بها كل من محافظة الحائط، ومحافظة موقق، ومحافظة الغزالة، ومحافظة الشنان، ومدينتي الحليفة السفلى، وتربة، حائل، نظير الإقبال المتزايد الذي يشهده 62 مركزاً انتخابياً بالمنطقة من قبل الناخبين منذ انطلاقتها على تقييد أسمائهم للمشاركة في الواجب الوطني بالانتخابات البلدية في الدورة الحالية، لاختيار ممثلين لهم في القطاع البلدي، بعد أن شهدت منطقة حائل افتتاح أربعة مراكز انتخابية جديدة في محافظة الحائط، ومدينة تربة، ومحافظة الغزالة، ومدينة الحليفة السفلى في الأسبوع الثاني من بداية العملية الانتخابية حتى الآن.

ومن المتوقع أن تزيد إعداد المراكز الانتخابية في منطقة حائل و١٧ بلدية مرتبطة في الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية إلى أكثر من 40 ألف ناخب وناخبة قبيل نهاية قيد الناخبين.

كما شهدت المنطقة إقبالاً من كبار السن على المشاركة بالعملية الانتخابية لتقييد أسمائهم ضمن كشوفات قيد الناخبين الجدد بمركز حائل ومحافظتي سميراء والغزالة، التابعة لمنطقة حائل كأكبر الناخبين سناً حتى بعد أن قيد المواطن فايز بطي الرشيدي 107 أعوام بحائل، وكذلك المواطن سعود فريح الحربي 107 أعوام بمحافظة سميراء، والمواطنة علوية محسن فلاح الشمري والبالغة من العمر 98 عاماً بمحافظة الغزالة، بياناتهم ضمن 38568 ناخباً حتى الآن في منطقة حائل، من بينهم 8420 ناخبة، و391 مرشحا من بينهم 39 مرشحة حتى الآن.

وحصلت منطقة حائل على المركز الأول في إحصائيات الناخبين لكبار السن في عملية قيد الناخبين، بعدد 3050، وجاءت بالمراكز الثاني محافظة الحائط 918، وفيما حصلت على المركز الثالث محافظة الشملي 896، تليها محافظة موقق بالمركز الرابع 882، وكذلك مدينة الحليفة السفلى 843، كما حصلت محافظة السليمي على المركز السادس 711، وبعدها محافظة سميراء 644، أما مدينة تربة حائل فقد حصلت على المراكز الثامن 621، والمركز التاسع لمحافظة بقعاء 620، ومدينة الخطة حصلت على المركز العاشر 610، تليها مدينة الروضة على المركز الحادي عشر 570، كما حصلت محافظة الشنان على المركز الثاني عشر 461، وتليها مدينة أنبوان بالمركز الثالث عشر 396، واتت محافظة الغزالة بالمركز الرابع عشر 377، إضافة إلى أن مدينة جبة حصلت على المركز الخامس عشر 316، والمركز السادس عشر من نصيب مدينة الأجفر 253، وكما حصلت على الرقم قبل الأخير مدينة فيد 164، فيما حصلت مدينة الكهفة على المركز الأخير بعدد 139.

يذكر أن عدد المراكز الانتخابية في حائل بلغت 62 مركزاً انتخابي منها ٣٩ مركزاً انتخابي للرجال و21 مركزاً انتخابي للنساء.