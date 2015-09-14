مدير فرع مكة المكرمة: نستخدم التقنية الحديثة لتوزيع الأقراص والكتب والمطويات النافعة

أشاد فضيلة مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالرحمن بن مهنا الجهني، بالجهود المباركة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة والتي جندت كافة قطاعات الدولة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام حيث حملت قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وولي ولي العهد وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على عاتقها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من كافة أنحاء العالم.

ونوه بالتوسعة للحرمين الشريفين وخدمة للمشاعر المقدسة، وقال: "مما يشهد له القاصي والداني والرئاسة العامة جزء من تلك المنظومة المباركة مع كافة الوزارات والقطاعات الحكومية التي تقوم بهذا الواجب العظيم من خلال المشاركة الفاعلة في توعية وتوجيه الحجاج والعمار ليؤدوا مناسكهم وفق الكتاب والسنة والبعد عن المخالفات الشرعية بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتوجيه السليم من خلال المراكز التوجيهية التي أقامتها الرئاسة العامة ويعمل بها عدد كبير من الأعضاء والمترجمين مع توزيع الأقراص والكتب والمطويات النافعة مستخدمين التقنية الحديثة من خلال شاشات العرض".

وأكد أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وبتوجيه مباشر ودعم مستمر ومتابعة حثيثة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بهذا الواجب خلال اللجنة الفرعية للعمرة والزيارة والتي تكرم معالي الرئيس العام بتشكيلها حيث بلغ عدد الأعضاء المشاركين من فرع منطقة مكة في موسم حج هذا العام 1436ه الفترة الأولى من 25/11/1436 ه (91)عضوا، والفترة الثانية من 14/12 (110) أعضاء وعدد المترجمين (130) مترجما والسيارات 21 سيارة.

ورفع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشكر لمعالي الرئيس العام على دعمه وحرصه الدائم ومتابعته المستمرة على إظهار العمل وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة مع بقية الجهات الحكومية العاملة في موسم الحج ووجه شكره لأمانة الحج واللجان والأعضاء العاملين في المراكز التوجيهية.