بعثة الحج الإماراتية الرسمية تتوجه إلى الأراضي المقدسة

غادرت بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات أمس مطار أبوظبي الدولي متوجهة إلى الأراضي المقدسة، وذلك وفقا لجدول مغادرة وعودة بعثة الحج الرسمية الإماراتية لموسم الحج 2015 - 1436 ه.

وأكد د. محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية رئيس بعثة الحج الرسمية للإمارات أن الهيئة عملت على تطوير جميع خدمات الخيام في منى وعرفات ومزدلفة خلال هذا العام وتوفير الالتزامات والاحتياجات كافة وجميع سبل الراحة والسلامة لحجاج الإمارات. وثمن الاهتمام والمتابعة المتواصلة للقيادة الإماراتية والدعم الذي تحظى به بعثة الحج الرسمية.

وترافق بعثة الحج الإماراتية الرسمية إلى الأراضي المقدسة تسع لجان هي الطبية والأمنية والإعلامية ولجان الخيام في كل من منى وعرفة ومزدلفة إضافة إلى اللجان المالية ولجان تقنية المعلومات ولجان العلاقات العامة والخدمات المساندة ولجان الشكاوي.