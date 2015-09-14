«الصحة»: استقرار أوضاع جرحى «رافعة الحرم»

أكدت وزارة الصحة، استقرار الوضع مع حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف، خصوصا أن جميع المستشفيات قد تم تجهيزها مسبقاً لموسم الحج وأشارت إلى أن التعاون قائم ومستمر بين إدارة الشؤون الصحية بمكة المكرمة وكافة الجهات الحكومية الأخرى.

وتواصل وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية تطبيق خطة الطوارئ الصحية للتعامل مع الحادث، بإشراف مباشر ومتابعة من وزير الصحة المهندس خالد الفالح.

وعقدت لجنة الطوارئ بالعاصمة المقدسة اجتماعاً عاجلاً فور وقوع الحادث للمتابعة والتنسيق مع المستشفيات والجهات ذات العلاقة لتذليل أي عقبات ولتقديم الخدمة العلاجية والإسعافية للمصابين من مواطنين وعمال وحجاج بيت الله الحرام.

وباشرت اللجنة متابعة الحدث خطوة بخطوة وتقديم الدعم الكامل للفرق المتواجدة والبالغ عددها 36 فرقة إسعافية تواجدت بموقع الحدث. كما تم توفير 2000 وحدة دم جاهزة ودعم مستشفيات العاصمة المقدسة ب 340 وحدة دم إضافية، ورفع حالة الطوارئ للحالة الحمراء في جميع المستشفيات، وتم تعزيز أقسام الطوارئ ودعمها بالكوادر الطبية والفنية اللازمة، واستدعاء عدد من الفرق الطبية المساندة من مدينتي جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية الإسعافية للحالات بمستشفى أجياد ومن ثم تحويلها للمستشفيات الأخرى لإكمال علاجها.

وتعمل اللجنة الآن على تقديم الدعم الكامل للفريق الموجودة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها المستشفيات والمدن الطبية، وحصر جميع الحالات في مستشفيات مكة المكرمة (الإصابات، والوفيات)، و دعم مستشفى إجياد الطوارئ بفرق طبية، ومتابعة جميع الاحتياجات الطبية من مستلزمات طبية وأدوية وهي موجودة بكميات كافية -بحمد الله وشكره- في جميع المستشفيات. وقامت اللجنة أيضاً بتعميد إدارة التغذية لتقديم جميع المواد الغذائية اللازمة للمصابين نظراً لزيادة الأعداد. كما أن إدارة الطوارئ والتنسيق الطبي تتابع وتنسق مع الجهات الأخرى بخصوص جاهزية الإسعاف الطائر.