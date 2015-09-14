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انطلاق أعمال كرسي آل البيت في جامعة طيبة

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    عُقد بجامعة طيبة الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لأعمال كرسي المعلم محمد بن لادن لأبحاث ودراسات آل البيت، وذلك بمكتب مدير الجامعة.

وأدار الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي أستاذ الكرسي ورئيس اللجنة الاستشارية، بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية: الشيخ د. صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ د. خالد الدريس مستشار وزير التعليم، والشيخ د. محمد العمير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، والشيخ د. حمزة الشريف عضو مجلس الشورى، د. عائض الردادي، د. عبد الله باسلامة المشرف على وحدة الكراسي العلمية، و د. ماجد الماجد المشرف على الكرسي.

واستعرض أستاذ الكرسي ما أنجزه الكرسي في الفترة السابقة من قواعد البيانات الثلاث: (الكتب التي تتحدث عن آل البيت، وأسماء الاعلام المعاصرين المهتمين بآل البيت، والمواقع والمراكز المختصة بآل البيت حول العالم، والموضوعات التي لم تنل حظها من الدراسة)، وخلصت اللجنة من اجتماعها إلى عدة قرارات تضمنت إقرار الخطة التنفيذية للكرسي للعام الجامعي 1436/1437 بما يتماشى مع الأهداف التي أنشئ الكرسي لأجلها، وتطوير قواعد البيانات التي أنجزها الباحثون في الكرسي في الموضوعات ذات الصلة بنشاطه العلمي، وإقامة ورشة عمل يدعى لها نخبة من المتخصصين لتحديد الأولويات البحثية الكرسي في السنوات الثلاث المقبلة، وتكوين لجنة تنفيذية من الباحثين المتخصصين بإدارة مشرف الكرسي للعمل على إنجاز ما يسند إليها من أعمال عملية ومهام بحثية مما يتصل بخطة الكرسي للعام الجاري، مع وضع ضوابط للاستكتتاب في الموضوعات المتعلقة بالكرسي وأهدافه، وكفالة بعض طلاب الدراسات العليا المتميّزين ليسجّلوا رسائلهم العلمية في موضوعات تحقّق أهداف الكرسي.

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