رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير كازاخستان

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض امس الأحد سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتيرشايف. وخلال الاستقبال قدم سفير جمهورية كازاخستان التعازي لمعالي رئيس المجلس في المتوفين من حجاج بيت الله الحرام نتيجة سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام.

وجرى خلال اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها في شتى المجالات خصوصاً العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان، وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية - الكازاخستانية من خلال تبادل الزيارات بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.