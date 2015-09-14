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تشييع ثلاثة شهداء في ظهران الجنوب

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تشييع ثلاثة شهداء في ظهران الجنوب تشييع ثلاثة شهداء في ظهران الجنوب
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قائد حرس الحدود يتقدم المصلين

أبها - مريم الجابر

    أديت أمس، صلاة الميت على شهداء الواجب العريف محمد جبران المقرحي والجندي علي محمد علي آل مفتاح والجندي سالم عوض محمد آل مساري الحياني، في جامع العطف في ظهران الجنوب. وحضر الصلاة، اللواء سفر الغامدي قائد حرس الحدود بمنطقة عسير، ومساعده اللواء سعيد المهجري، والعقيد خميس الزهراني قائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب، ومحمد بن فلاح القرقاح محافظ ظهران الجنوب، وقيادات أمنية ومدنية. وشارك في التشييع والصلاة جمع كبير من الأعيان ومشايخ القبائل والنواب والمواطنين، ووريت جثامينهم في مقبرة هياج. وقدم القرقاح عقب الصلاة التعازي لذوي الشهداء سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مشيدا بشجاعة وبسالة الجندي السعودي مؤكداً وقوف المملكة مع اليمن الشقيق لإعادة الشرعية ودحر مليشيات الحوثيين الحاقدة. كما تقدم اللواء سفر الغامدي ومساعده اللواء سعيد المهجري والعقيد خميس الزهراني بالتعازي والمواساة لأسر الشهداء.

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