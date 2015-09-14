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تجديد حبس سائق وبائع لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بباب الشعرية

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تجديد حبس سائق وبائع لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بباب الشعرية تجديد حبس سائق وبائع لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بباب الشعرية
قرر المستشار إسلام صادق رئيس غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سائق وبائع، 30 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بباب الشعرية.

وكانت البداية عندما تلقى مكتب مكافحة المخدرات إخطارا يفيد باتجار كل من "م.ع" سائق، و"ع.ص" بائع، فى المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية، وتم إعداد التحريات المناسبة لصحة الواقعة، وبالفعل تمكنت القوات الأمنية من ضبطهما وبحيازتهما 29 لفافة سلوفانية تحتوى على 10 كليو جرامات حشيش، وفرد خرطوش.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث إن المتهمين أنكرا فى بداية التحقيق صلتهما بالواقعة، ثم اعترف الاثنان فيما بعد، فأمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.

وجدد قاضى المعارضات بالمحكمة تجديد حبس المتهمان 15 يوما على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد.

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مصر 365