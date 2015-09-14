تجديد حبس عاطل 15 يوما لضبطه بحوزته 400 قرص مخدر بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

وكان أيمن ناصر وكيل أول نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، قد أمر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر تفيد بقيام "حسن.م" 30 سنة عاطل، بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة مدينة نصر، حيث تم عمل كمين فى إحدى المناطق التى يتردد عليها لترويج المخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 400 قرص من مخدر الترامادول كان يستعد لترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.