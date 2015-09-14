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وكيل التعليم بكفر الشيخ: إنشاء رابطة للمبدعين والاهتمام بممارسة الأنشطة

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وكيل التعليم بكفر الشيخ: إنشاء رابطة للمبدعين والاهتمام بممارسة الأنشطة وكيل التعليم بكفر الشيخ: إنشاء رابطة للمبدعين والاهتمام بممارسة الأنشطة
قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إنها تعمل على جذب الطلاب للمدارس من خلال الاستعانة بالمبدعين من المعلمين فى مختلف الفنون لتدعيم الأنشطة المتعددة.

وأضافت، أنها تدعو إلى البعد عن نمطية الأنشطة والتفكير خارج الصندوق، وذلك من خلال الاستفادة من المبدعين من المعلمين، الذين يملئون سماء إبداع دون أن يعرفهم حقل التعليم أو أن يفيدوا طلابهم.

وأشارت، أنها دعت عدد من المبدعين لطرح الفكرة لديهم ووجدت استجابة منهم وقررت إنشاء رابطة مبدعى معلمى كفر الشيخ كمجموعة عمل تطوعية هدفها الرقى بالعملية التعليمية من خلال الأنشطة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالشعراء سعد الخولى حسن متولى عبيد، ومحمد محمد عيسى، ومصطفى مقلد، ومحمد صبحى نصر، طارق مرسى، محمد سالم، محمد فكرى مسئول التدريب بوحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل ومحمد الجريدى بمدرسة النور للمكفوفين.

وقالت وكيلة الوزارة، إنه لابد من وضع رؤية ثقافية لأبنائنا حتى يتمكنوا من انتقاء المعلومة ومواجهة عالم المعلوماتية المتسارعة خطواته، كما أن المسئولية الأخلاقية للمبدع المعلم تفرض عليه اكتشاف المواهب وصقلها ليس ذلك فحسب، بل إن الهدف لابد أن يشمل جميع الطلاب وأن ذلك يتوقف على إيماننا ببلدنا وبالقيم الأصيلة.

وأضافت، أن الأسبوع الأول بالمدارس سيشهد استعراضًا للأنشطة فى المدارس لجذب الطلاب، لكن بصورة مقننة وتربوية بعيدًا عن صور الفوضى التى رسخت فى أذهان البعض، وسوف تكون هناك متابعة جادة لتنفيذ ذلك من خلال مديرى الإدارات التعليمية والموجهين وأجهزة المتابعة، وأن كل إدارة سوف يصلها خريطة العمل فى الأسبوع الأول بكل مدرسة، على أن توثق كل مدرسة خطة عملها خلال الأسبوع الأول.

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مصر 365

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